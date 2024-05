(Di giovedì 9 maggio 2024) AC Life StyleSüdtirol vincono la prima partitaScudetto diA1, rispettivamente contro Cassa Rurale Pontinia e Jomi Salerno. Tante bagarre in campo nel primo duello dei Playoffs in attesa del ritorno che commenteremo domenica 12 maggio. Iniziamo dalle siciliane che per un solo punto hanno espugnato il campo di Cassa Rurale Pontinia. Le laziali hanno dovuto inchinarsi nel finale sotto gli attacchi da parte di Ramona Manojlovic, determinante in un duello serrato dal primo all’ultimo minuto. Avvincente anche la seconda traSüdtirol – Jomi Salerno. La compagine di Bressanone ha beffato il team che ha saputo conquistare con margine la regular season 2023-2024, il match si è concluso con un vantaggio di due reti da parte...

Pallamano, Serie A1: Erice e Brixen avanti dopo l’andata delle semifinali - Pallamano, serie A1: erice e Brixen avanti dopo l’andata delle semifinali - AC Life Style erice e Brixen Südtirol vincono la prima partita delle semifinali Scudetto di serie A1, rispettivamente contro Cassa Rurale Pontinia e Jomi Salerno. Tante bagarre in campo nel primo ...

L'Handball Erice batte in trasferta il Sassari ed attende i play off scudetto - L'Handball erice batte in trasferta il Sassari ed attende i play off scudetto - Vittoria agevole per l’Handball erice, che, sul campo di Sassari vince con il risultato finale di 16 a 41. Gara ...

Vittoria per The Doctor alla 66ª Monte Erice - Vittoria per The Doctor alla 66ª Monte erice - Ottima partenza per portacolori della EptaMotorsport che nella prima tappa del Campionato Italiano Supersalita conquista la vittoria nella classifica aggregata ...