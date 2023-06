Calcio | mondiale Under 20 | azzurri a un passo dal sogno | domani la finale con l’Uruguay

(Di sabato 10 giugno 2023) La Plata, 10 giu. – (Adnkronos) – A undal. è la vigilia di Italia-Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale20 nelle 21 edizioni che hanno preceduto quella che si sta giocando in Argentina., alle 23 italiane (diretta su Rai 2), glini sfideranno i sudamericani al ‘Diego Armando Maradona’ di La Plata, una sfida senza appello e che deciderà chi sarà a salire sul gradino più alto del podio iridato. Un po’ di storia i ragazzi di Nunziata l’hanno già scritta in questa lunga cavalcata iniziata 21 giorni fa diventando, dopo due semifinali perse consecutivamente, i primi a disputare unanella categoria20. La voglia di non fermarsi qui, però, è ...

... dobbiamo trovare il prima possibile un nuovo numero 10' , ha concluso Totti in riferimento all'Italia Under 20 finalista alin Argentina 2023.Matias Soulé sta proseguendo la sua permanenza in Argentina . Il trequartista della Juventus è tornato in patria inizialmente per ilU - 20 (domani la finale dell'Italia). L'eliminazione agli ottavi contro la Nigeria ha permesso all'argentino di vivere di nuovo a pieno il suo Paese. Un'opportunità che ha sfruttato vedendo ...Sono stati, in media, 759 mila gli spettatori (7,7% di share, salito a 11,5% nel secondo tempo) che, nonostante l'ora tarda, hanno seguito Italia - Corea del Sud, semifinale deldi...

Italia - Uruguay • Finale Mondiale Under 20 2023: Quando gioca, orario partita e sintesi e risultati semifinali | Calcio U 20 Olympics

La Plata, 10 giu. - (Adnkronos) - A un passo dal sogno. È la vigilia di Italia-Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...