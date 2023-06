WWE | Brock Lesnar ha avuto modo di omaggiare un’icona del wrestling a WrestleMania 39

...è letteralmente svenuto per via della presa di sottomissione diLesnar. Adesso i due sono pari nei rispettivi match: quando avverrà lo scontro finale Intervista a AJ Styles, stella della: "...... Cody Rhodes ha rivolto le sue attenzioni aLesnar . I due sono venuti più volte alle mani ... Il tour internazionale dellacontinua Laè già pronta a una nuova avventura all'infuori dei ......è letteralmente svenuto per via della presa di sottomissione diLesnar. Adesso i due sono pari nei rispettivi match: quando avverrà lo scontro finale Intervista a AJ Styles, stella della: "...

WWE: Roman Reigns era destinato a battere Brock Lesnar Spazio Wrestling

While Brock Lesnar and Goldberg have a lot of things in common, the two were fairly different wrestling superstars.Though a common move employed by the likes of Bobby Lashley, Rhyno (Gore), Roman Reigns, and Goldberg over the years, it is the version used by the Rated R Superstar that gets on this list. Most ...