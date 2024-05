Sì della Camera alla proposta di legge anti moschee - adesso il testo passa al Senato L’opposizione | Una proposta incostituzionale e discriminatoria

(Di martedì 7 maggio 2024) In aula il capogruppo di FdI e primo firmatario Foti ha parlato di locali inadeguati come garage e magazzini. La deputata Dem Ouidad Bakkali: "Ma quale idea di società avete?"

Tempo di lettura: 2 minutiNell’Aula della Camera è stato approva to con 172 si, 46 no e 65 astenuti il testo unificato delle proposte di legge che puntano a dichiarare ‘ monumento nazionale ‘ i teatri italiani. Il provvedimento, che contiene un ...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Sono in corso molto eventi per onorare Giacomo Matteotti . Il grande socialista pronunciò il suo ultimo discorso da deputato il 30 maggio 1924, prima di essere brutalmente assassinato dalle squadre del regime fascista. ...

In aula il capogruppo di FdI e primo firmatario Foti ha parlato di locali inadeguati come garage e magazzini. La deputata Dem Ouidad Bakkali: "Ma quale idea di società avete?"

L’iter del provvedimento - L’iter del provvedimento - Le opposizioni contestano l'incostituzionalità della proposta contro la quale hanno presentato una serie di pregiudiziali bocciate in Aula. Pd, M5s, Avs, Az e Iv contestano in particolare il fatto che ...

