Top&Flop – Udinese-Napoli | Altro spreco per gli azzurri Osimhen non basta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Top Anche a Udine ilnon ha brillato. Otto punti nelle ultime otto giornate, troppo poco questo ruolino di marcia per i campioni d’Italia. Nelsi salvano, nel pareggio 1-1 con i friulani, pochissimi calciatori. Cajuste, dopo alcuni rimproveri di Calzona si riprende ed è autore di una buona partita. Lobotka, l’onnipresente slovacco recupera una infinità di palloni. Ma il top della partita delè senza dubbio l’autore del gol,. Il centravanti nigeriano sigla il quindicesimo gol in questa travagliata stagione. Per pochissimi centimetri il Var gli annulla il gol del 2-0. Flop Purtroppo sono tanti i calciatori delsottotono in questa partita. Menzioniamo tra i flop Lindstrom, Politano e Di Lorenzo. Menzione anche per Olivera per l’errore sull’azione del gol ...