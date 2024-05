Champions League - Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund 0-1 | tedeschi in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Parigi (Francia), 7 maggio 2024 - Nel doppio confronto trasvettano due numeri: due, come i gol dei(all'andata aveva segnato Fullkrug, al ritorno la bandiera Hummels) e sei, come i legni colpiti in totale dai. E' la fotografia di una doppia sfida sbilanciata in tutto: gioco, intensità, appartenza e anche fortuna. I gialloneri hanno tutti questi ingredienti e dopo 11 anni tornano indi, dove incontreranno una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Ancora una volta invece il PSG manca l'appuntamento più atteso e stavolta lo fa a chiusura di un ciclo, come testimoniato dalle lacrime di Mbappé, uno dei tanti assenti ingiustificati (e sfortunati) ...