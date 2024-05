Il Dortmund vola in finale di Champions | eliminato il Psg fermato anche dai legni

Calcio, il Borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League! PSG battuto anche in casa per 0-1 - Calcio, il Borussia dortmund è la prima finalista della Champions League! PSG battuto anche in casa per 0-1 - Il Borussia dortmund vince anche a Parigi e vola in finale di Champions League. Dopo l'1-0 maturato in casa nella semifinale di andata, ora con lo stesso risultato i tedeschi di Terzic hanno… Leggi ...

Champions, il PSG si ferma ai pali! Il Dortmund vince anche a Parigi e vola in finale - Champions, il PSG si ferma ai pali! Il dortmund vince anche a Parigi e vola in finale - Il Borussia dortmund, a sorpresa, è la prima finalista di Champions League. Come nella semifinale di andata, al ritorno i tedeschi al Parco dei Principi battono il PSG 1-0. Dopo un primo tempo ...

Tradizione batte soldi. Il Dortmund strappa le figurine del PSG: è finale di Champions 11 anni dopo - Tradizione batte soldi. Il dortmund strappa le figurine del PSG: è finale di Champions 11 anni dopo - Il Borussia dortmund batte, andata e ritorno, il PSG e vola in finale di Champions League: tradizione e progetto battono i soldi ...