Serie A | il Napoli conferma la sua stagione drammatica | il peggior campione possibile

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-07 16:26:42 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lal 2023-24È stato un disastro. Drammatico, addirittura. Dalla festa e il terzo scudetto della storia lo scorso anno, all’essere il. Un ‘difensore’ che non è stato all’altezza. Con il pareggio contro l’Udinese (1-1) alla 35ª giornata, la lLa debacle è consumata: non giocherà la prossima Champions League. È la seconda squadra negli ultimi 20 anni a non qualificarsi per la prossima Champions League l’anno dopo aver vinto lo ‘Scudetto’. La prima a farlo è stata la Juventus… per ‘Calciopoli’. Una vittoria nelle ultime nove partite ha dato il tocco finale a una catastrofe che iniziò a prendere forma quando Spalletti, settimane dopo aver vinto il campionato, ...

