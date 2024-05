MENTANA ATTACCA GRUBER IN DIRETTA E MINACCIA LE DIMISSIONI SE NON INTERVIENE CAIRO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 7 maggio 2024) Enricoè un fiume in piena. Negli ultimi minuti del TgLa7 delle 20 sferra un durissimo attacco a Lillie alla dirigenza di La7,ndo le. Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale. Era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, vicino a Palermo e tante altre notizie. In più come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Dataroom di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli, perché non mi piace di far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei ...