Xi e Macron assistono a una anza folkloristica sotto il diluvio

Capo Aiea, 'la cooperazione con l'Iran non è soddisfacente' - Capo Aiea, 'la cooperazione con l'Iran non è soddisfacente' - (ANSA) - VIENNA, 07 MAG - "La situazione" della cooperazione con l'Iran "non è affatto soddisfacente, siamo quasi all'impasse e questo deve cambiare". Lo ha detto il capo dell'Agenzia internazionale ...

Sanità, Ugl Lazio: con Giunta Rocca 9.699 nuove assunzioni di operatori - Sanità, Ugl Lazio: con Giunta Rocca 9.699 nuove assunzioni di operatori - Roma, 7 mag. (askanews) – “Ci piace dare giudizi sui fatti, non facendoci imbrigliare in gabbie ideologiche come a qualcun altro piace. Per questo di fronte a quanto comunicatoci oggi dal Presidente ...

Consiglio regionale Puglia respinge sfiducia contro Emiliano - Consiglio regionale Puglia respinge sfiducia contro Emiliano - Milano, 7 mag. (askanews) – Il Consiglio regionale della Puglia ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Michele Emiliano, presentata dalle opposizioni di centrodestra, con 30 ...