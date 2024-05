Psg-Dortmund - la sblocca Hummels | tedeschi a un passo dalla finale Diretta 0-1

In questa sarabanda chiamata campagna elettorale in effetti ci mancava un bel l’avviso di garanzia per un ministro , anzi una ministra. È vero che era nell’aria da mesi, ma quando poi il temporale arriva per davvero allora bisogna aprire gli ...

La miglior versione stagionale della Gema dal punto di vista difensivo, capace in gara 1 del primo turno playoff di limitare a 54 punti segnati una squadra come la Ristopro Fabriano, che normalmente di punti ne mette a referto in media 83 a gara , ...

Eurovision 2024, la diretta della prima semifinale: il superfavorito croato Baby Lasagna fa ballare tutti. Fuoco e fiamme per l'irlandese Bambie Thug - Eurovision 2024, la diretta della prima semifinale: il superfavorito croato Baby Lasagna fa ballare tutti. Fuoco e fiamme per l'irlandese Bambie Thug - questa sera non ci sarò, ma non vedo l'ora che sia giovedì ... Quella di oggi è infatti solo la prima semifinale della gara, che proseguirà giovedì con la seconda semifinale e terminerà sabato 11 ...

EuroLega, Playoffs – G5: Kendrick Nunn superstar, il Panathinaikos non stecca e vola alle Final Four di Berlino! KO un ottimo Maccabi - EuroLega, Playoffs – G5: Kendrick Nunn superstar, il Panathinaikos non stecca e vola alle Final Four di Berlino! KO un ottimo Maccabi - Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv tornano in campo per la decisiva gara 5 di una serie che ha regalato spettacolo in questi Playoffs di EuroLeague.

Eurovision 2024, la diretta della prima semifinale: Teya Dora emoziona con "Ramonda" Fuoco e fiamme per l'irlandese Bambie Thug - Eurovision 2024, la diretta della prima semifinale: Teya Dora emoziona con "Ramonda" Fuoco e fiamme per l'irlandese Bambie Thug - Tutto pronto per l'Eurovision 2024. Stasera, 7 maggio, va in onda dalle 21 su Rai 2 la prima semifinale della 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest che sarà trasmesso ...