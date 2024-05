Incredibile a Parigi | il ‘povero’ Borussia Dortmund batte i ‘paperoni’ del Psg e si qualifica per la finale di Champions League

(Di martedì 7 maggio 2024) Parco degli incubi. O dei sogni. A seconda dei punti di vista. Terribile per il Psg e per i suoi tifosi, dolcissimo per il, baciato dal coraggio e dalla fortuna. I tedeschi hanno battuto anche in trasferta i campioni di Francia e li hanno eliminati: ina Wembley ci vanno i gialloneri. Uno a zero all’andata, uno a zero al ritorno. Tre pali colpiti dal Psg all’andata, quattro al ritorno: quando si dice che la fortuna aiuta gli audaci. Perché è impossibile non abusare dello storytelling e non definire impresa quella compiuta dal, sfavoritissimo alla vigilia, con un tasso tecnico direttamente proporzionale al costo delle due rose a confronto. Ma il calcio è fatto così, non sempre (eufemismo) vince il più forte e il più ricco. E la prima semi...

Borussia Dortmund in finale di Champions undici anni dopo l'ultima volta. Battuto il PSG anche in Francia con il risultato di 1-0.Continua a leggere

Costacurta: "Mbappé Potrebbe essere la sua ultima al Parco dei Principi" - Costacurta: "Mbappé Potrebbe essere la sua ultima al Parco dei Principi" - Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta ha parlato in vista della sfida fra Psg e borussia dortmund, ritorno della semifinale di Champions League dopo l'1-0 dell'andata in Germania: "Quando ...

Il Psg sbatte contro i legni, il Borussia Dortmund non sbaglia: gialloneri in finale di Champions - Il Psg sbatte contro i legni, il borussia dortmund non sbaglia: gialloneri in finale di Champions - Il borussia dortmund vince anche al ritorno con il Psg e va in finale di Champions League: decide Hummels, altri quattro pali per i francesi Undici anni dopo, il borussia dortmund torna in finale di ...

Hummels porta il Borussia Dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali - Hummels porta il borussia dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali - Il borussia dortmund torna in finale di Champions 11 anni dopo quella persa contro il Bayern Monaco. Un gol di Hummels ha permesso ai tedeschi di battere nuovamente il PSG anche al Parco dei Principi ...