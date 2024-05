Aiea | Difficile cooperazione con Iran

(Di martedì 7 maggio 2024) 22.05 La situazione dellacon l'"non è affatto soddisfacente. Siamo quasi all'impasse e questo deve cambiare". Lo ha detto il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (), Rapael Grossi dopo una visita in. Grossi ha invitato l'a "fornire risultati concreti il più rapidamente possibile", dato che laè ridotta al minimo nonostante i progressi del programma nucleare di Teheran. "Siamo quasi in un vicolo cieco", ha detto Grossi.

Una delegazione della Corea del Nord è sbarcata in Iran . Ufficialmente la trasferta ha lo scopo di migliorare la cooperazione economica, ma si teme che serva a dare impulso a nuovi rapporti militari tra Teheran e Pyongyang. E in un contesto ...

Il capo dell'Aiea in Iran per chiedere controlli più severi sul programma nucleare del Paese - Il capo dell'Aiea in iran per chiedere controlli più severi sul programma nucleare del Paese - L'iran ha limitato la capacità dell'osservatorio nucleare delle Nazioni Unite di condurre controlli adeguati sulle sue attività nucleari e l'organismo deve affrontare una serie di ostacoli imposti da ...

Iran: l'Aiea svolga il suo ruolo lontano da "pressioni politiche" - iran: l'Aiea svolga il suo ruolo lontano da "pressioni politiche" - Teheran, 6 mag. (askanews) - "Ci auguriamo che l'Aiea possa svolgere il suo ruolo di istituzione internazionale, come istituzione indipendente, libera da influenze e pressioni politiche", ha affermato ...