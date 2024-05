Juventus Next Gen-Arezzo 2-0 - amaranto fuori dai playoff

I Playoff di Serie C al via. Solamente tre squadre infatti sono state promosse direttamente nella Serie B 2024/2025: il Mantova nel Girone A,...

Succede di tutto nel match del primo turno playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Arezzo. Sono infatti tre le on field review a cui è ricorso l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. La prima al 14? in oc casi one della rete dell’1-0 ...

Serie C, pari d’oro per il Pescara contro il Pontedera: avversario a sorpresa nel secondo turno - Serie C, pari d’oro per il Pescara contro il Pontedera: avversario a sorpresa nel secondo turno - Il Pescara soffrendo contro il Pontedera passa il turno grazie al miglior piazzamento in classifica. Ed ora sabato ritorna in campo all'Adriatico con un avversario a sorpresa.

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 1-0 - Sette minuti di recupero - TJ - juventus next GEN-AREZZO 1-0 - Sette minuti di recupero - 90' - Sette minuti di recupero 83' - Cambio Juve - Fuori Sekulov per Anghelè 82' - Doppio cambio per l'Arezzo - Escono Polvani e Eklu per Castiglia e Sebastiani ...

Juve Next Gen-Arezzo: gol annullato, rosso tolto e rigore dato con il Var! - Juve next Gen-Arezzo: gol annullato, rosso tolto e rigore dato con il Var! - Al Moccagatta succede di tutto nella sfida del primo turno dei playoff Serie C: sono ben tre gli interventi al monitor da parte dell'arbitro Sacchi ...