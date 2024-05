37 candeline per la Ferragni | Compleanno speciale Fedez | Gli auguri glieli

Milano, 7 maggio 2024 – Una candelina rosa su una piccola torta di cioccolato della pasticceria Marchesi: sembra il preludio di un compleanno contenuto, sicuramente diverso rispetto agli anni scorsi e in cui le cose semplici acquisiscono più ...

Milano, 7 maggio 2024 – Una candelina rosa su una piccola torta di cioccolato della pasticceria Marchesi: sembra il preludio di un compleanno contenuto, sicuramente diverso rispetto agli anni scorsi e in cui le cose semplici acquisiscono più ...

Chiara Ferragni , con un post su Instagram che la ritrae in mezzo ai baci dei suoi figli e davanti ad una torta, festeggia il suo 37esimo compleanno. “Questo è un compleanno speciale per me”, ha detto l’influencer sotto il post, nonostante il ...

