Pnrr | il governo cambia in corsa la relazione | via le parti sulle carenze degli enti locali | spazio agli elogi per sindaci e decreti di Fitto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Via la frase che parlava di “ostacoli difficilmente superabili nel breve periodo a causa della mancanza di risorse umane e della carenza di competenze gestionali e tecniche”. Eliminato il paragrafo che spiegava come dai dati emergano “ritardi ed elemdi debolezza nella capacità delle amministrazioni e dei soggetti attuatori di realizzare concretamente gli investimprogrammati”. Sbianchettati sia il passaggio sullo sforzo aggiuntivo richiesto ai piccoli Comuni sia quello sul rischio che le assunzioni a termine “compromettano in maniera irrimediabile il prosieguo dell’attuazione del piano”. Ora che ilha depositato la suasullo stato di attuazione del, si scopre come mai sia passata una settimana tra la presentazione dello schema del testo in cabina di regia e l’invio al ...