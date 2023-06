LIVE Italia-Corea del Sud 1-1 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Turicchia si inserisce perfettamente sulla sinistra, tiro di sinistro chiama alla respinta il portiereno. 49? Sinistro a giro di Baldanzi, pallone altissimo sopra la traversa. 47? Subito destro di Seung Won Lee, para Desplanches senza problemi. 46?il00.03 Nell’altra semifinale, l’Uruguay è passato in finale dopo aver sconfitto l’Israele 1-0. 00.01 L’età media dei giocatori dellaè 19.8 contro i 19.9ni. 23.58 Baldanzi dopo un buon inizio è stato chiuso nella morsa dei due medianini. 23.54 Carmine Nunziata può contare in panchina su giocatori come Pafundi e Montevago che possono risultare decisivi. 23.53 Partita estremamente complicata per ...

U20 - COREA DEL SUD 0 - 0(4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All. Nunziata COREA DEL SUD (4 - 4 - 1 - 1) Joon - Hong Kim;

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.55: Squadra giovane l'Italia, è vero ma quando si indossa la maglia azzurra bisogna sempre dare tutto e l'impressione è che oggi gli italiani siano usciti ...La cronaca live della partita Italia-Corea del Sud, valevole per la semifinale dei Mondiali U20. I ragazzi di Nunziata a caccia della finalissima.