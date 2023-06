HONOR X8a solo 180€ | offerta lampo da prendere al volo

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Se stai cercando uno smartphone economico ma performante, non perdere l’diX8a scontato per un periodo limitato di tempo o fino ad esaurimento scorte. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese alperché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. MSI Vector GP76 scontato di 950€X8a inX8a offre un design elegante, uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione Full HD con frequenza a 90 Hz, una batteria da 4500 mAh e una fotocamera posteriore tripla con la principale da 100 megapixel. Inoltre, supporta la connettività 4G e ha una memoria interna da 128 GB, interfaccia MagicUI 6.1 basata su Android 12.X8a è ...