Napoli-Gasperini - apertura reciproc - ma bisogna aspettare la fine della stagione Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Aurelio De Laurentiis ha confermato la sua stima, datata, nei confronti di Gian Piero. Senza romanzare o appellarsi all’endorsement, a una narrazione in qualche modo ispirata alla necessità di voltare pagina al volo dopo un anno orribile, il presidente delnon ha dribblato né rimandato al mittente la domanda”. Questo scrive oggi il Corriere dello Sport riferendosi alle parole del presidente delieri ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazioneRace for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutelasalute delle donne. De Laurentiis non ha usato giri di parole: «Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante» “E tutto così chiaro. Palese è anche la ...