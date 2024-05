Ultime Notizie Roma del 10-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in in apertura la guerra in Ucraina il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma alla candidatura di Michael inizio Tina la carica di Primo Ministro lo ha annunciato il Presidente del Parlamento video del volo in su telegram in un’intervista al programma televisivo dott Pimpa in Time il premier israeliano Netanyahu ha detto che alcuni leader Mo ti dico in privato che deve essere distrutto ma quando si trovano di fronte a tutta questa propaganda a tutta questa follia nei Campus iniziano a logorarsi alcuni di quelli ma noi faremo quello che dobbiamo fare per tutela interrogato ulteriormente sui disordini anti italiani nelle università statunitensi Netanyahu afferma che l’obiettivo dichiarato di a Massa di distruggere Israele non è Resistenza ci sono persone ignoranti mi ...