New York Red Bulls contro New England Revolution | Porter esorta i visitatori a concentrarsi sul proprio gioco

(Di venerdì 10 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore della NewCalebvuole che la sua squadra si concentri sulmentre si prepara ad affrontare i NewRedsabato. I Revs sono ultimi nella classifica della Eastern Conference con soli sette punti, anche se lo scorso fine settimana hanno concluso una serie di tre sconfitte con una vittoria di misura per 1-0 sui Chicago Fire. Nel frattempo, i Red Bull sono quarti, anche se non hanno vinto nelle ultime quattro partite dopo il 6-2 della scorsa settimana per mano di un’Inter Miami ispirata da Lionel Messi. Alla domanda su come si sarebbe preparato ad affrontare una squadra reduce da una sconfitta così pesante,ha rivolto l’attenzione alla ...

È partita come si addice ad una grande favorita per la vittoria finale l‘Inter Miami CF del tata Martino, che nella Eastern Conference comanda già le operazioni dopo appena 5 partite. In MLS la stagione è appena iniziata e per Messi e compagni è in ...

L’FC Cincinnati cercherà di mantenere il suo solido stato di forma in MLS quando affronterà i New York Red Bulls al TQL Stadium domenica 7 aprile mattina. I padroni di casa sono ancora imbattuti in campionato con 12 punti dopo sei partite, ...

I New York Red Bulls ritirano le proprie squadre giovanili dai tornei U15 e U17 della GA Cup. Il tutto a causa di mancati provvedimenti da parte della MLS dopo gli episodi di razzismo in campo di cui erano stati vittime alcuni calciatori del club ...

Play-off NBA: Jalen Brunson stoico, New York vola sul 2-0 - Play-off NBA: Jalen Brunson stoico, New york vola sul 2-0 - New york vince anche il secondo atto della sfida con Indiana (130-121 il finale) e si porta sul 2-0 nella serie. Gara molto complicata per i Knicks al Madison. Gli infortuni mettono nei guai New york.

Nba, Josh Hart esaltato per i (troppi) minuti in campo. Ma i New York Knicks dovrebbero allarmarsi: cosa insegna il precedente Pedri - Nba, Josh Hart esaltato per i (troppi) minuti in campo. Ma i New york Knicks dovrebbero allarmarsi: cosa insegna il precedente Pedri - Jimmy Butler nel 2013, ai tempi dei bulls. Anche in quel caso ... Oltre la vittoria (che non è mai scontata), in casa New york c’è un’altra costante: gli infortuni. Oltre all’ormai noto Randle, si ...

NBA, Riley risponde a Butler: "Se non si è in campo ai playoff, meglio stare zitti" - NBA, Riley risponde a Butler: "Se non si è in campo ai playoff, meglio stare zitti" - Il plenipotenziario degli Heat ha tenuto la consueta conferenza stampa di chiusura della stagione e, quando gli è stato chiesto delle dichiarazioni rilasciate da Jimmy Butler nei giorni precedenti ("S ...