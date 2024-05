Bari oggi tra il rischio retrocessione e l’inizio della corsa per il nuovo sindaco Calcio e politica | finisce il campionato di serie B - comincia la presentazione delle liste come in altri 61 Comuni pugliesi ELENCO

(Di venerdì 10 maggio 2024), le cose di cui si parla di più.non sono semplicemente questioni di discussione fra amici, conoscenti o parenti. Sono questioni con evoluzioni decisive nel giro di poche ore o di pochi giorni.ildidiB: al “San Nicola” è ospite il Brescia, in questa ultima giornata del torneo cadetto. Inizio ore 20,30per tutte le altre partite dell’ultimo turno. Ilin caso di vittoria avrebbe i playout garantiti, ovvero la garanzia di evitare ladiretta. In caso dirisultati potrebbe rischiare di essere, stasera, inC. Da seguire molto da vicino, al riguardo, anche Ascoli-Pisa, ...

l’Happy Casa Brindisi oggi in trasferta a Brescia (ore 18,15) lascia la serie A della pallacanestro maschile . finisce la stagione regolare del massimo campionato. Calcio : alle 12,30 il Lecce a Cagliari prova a conquistare i punti decisivi per la ...

Bari-Brescia, le probabili: ancora Acampora. A centrocampo un dubbio e tanto ingorgo - bari-Brescia, le probabili: ancora Acampora. A centrocampo un dubbio e tanto ingorgo - La giornata più importante. E' arrivato il momento di bari-Brescia, ultima sfida di una regular season tremenda, comunque andrà. Un obiettivo c'è ed è urgente: evitare, già oggi, una retrocessione ...

Grandi opere in Campania, Puglia e Basilicata: l’effetto traino su tutto il Sud - Grandi opere in Campania, Puglia e Basilicata: l’effetto traino su tutto il Sud - Il collegamento ferroviario tra il porto di Napoli ed il centro interportuale di Nola-Marcianise; l'asse ferroviario ad alta velocità Napoli - bari: l'asse ferroviario Taranto - Metaponto - ...

Pizzaballa (patriarca latino a Gerusalemme): «Per la pace serve tempo ma grazie a San Nicola Bari è sede per il dialogo». L'intervista - Pizzaballa (patriarca latino a Gerusalemme): «Per la pace serve tempo ma grazie a San Nicola bari è sede per il dialogo». L'intervista - È arrivato a bari per pregare per la pace chiedendo l’intercessione di San Nicola, ma «ci vorrà del tempo». Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ieri ha ...