Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2024 ore 07 | 30

(Di venerdì 10 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU A1NAPOLI INCIDENTE TRA FERENTINO E FROSINONE DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALTEZZA TOR CERVARA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA SULLA FERROVIA METRE GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA ...

Festa in Francia, code e rallentamenti: traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia ( - Code e rallentamenti, nel pomeriggio odierno, hanno bloccato la viabilità sia in autostrada sia ... come Aurelia e Romana, che laterali, come via Pasteur e via Cagliari a Bordighera, via Roma a ...

Confagricoltura porta al "Cuneo Montagna Festival" le istanze delle aziende delle Terre Alte - ...con uno stand istituzionale allestito nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio in via Roma e "... per via di collegamenti alla rete internet precari o inefficienti, e ad una viabilità che lascia a ...