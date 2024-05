REYNATIS | NIS America annuncia la data di uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 10 maggio 2024) NIS, Inc. è pronta a stupire i giocatori con il lancio di, il suo nuovo GDR ricco di magia e azione, il prossimo 27 settembre 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5 e Steam. Ma non è tutto: il gioco includerà anche contenuti speciali crossover con NEO: The World Ends With You di Square Enix, introducendo personaggi, luoghi e nemici del gioco!ta perIn, ci immergeremo in un urban fantasy avvincente ambientato nella vivace Shibuya, Tokyo, dove si sta per consumare lo scontro definitivo tra magia e ordine. Marin, il protagonista, è un mago in cerca di libertà che si avventura proprio a Shibuya, dove incrocia la strada di Sari, un ufficiale del M.E.A., un’organizzazione incaricata di tenere a bada i maghi. Ma non è tutto. Marin si ...