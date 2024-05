NVIDIA GeForce Now accoglie nuovi giochi a Maggio 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024)NOW continua a stupire gli appassionati di videocon l’aggiunta di cinquetitoli questa settimana. L’obiettivo è quello di offrire agli abbonati un’esperienza di gioco sempre più variegata e coinvolgente. Tra le novità più attese spicca “Honkai: Star Rail”, un GDR free-to-play sviluppato dagli stessi autori di Genshin Impact, che promette emozionanti avventure in un universo fantasy ricco di dettagli. Avete già saputo diNow arriva su Steam Deck con l’app ufficialeNow – Gamerbrain.netLe novità diperNow Un’altra aggiunta interessante è “Little Kitty, Big City“, un’avventura felina ora disponibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. ...

Nuovi giochi Fallout e Gigantic : Rampage Edition entrano nella libreria di Nvidia GeForce NOW Nvidia continua ad espandere il suo popolare servizio GeForce NOW con il supporto per ulteriori giochi , grazie all’arrivo di un’altra ondata settimanale. ...

GeForce Now accoglie Star Rail ed altri Giochi - GeForce Now accoglie Star Rail ed altri Giochi - Nella costante espansione del suo catalogo di giochi, GeForce NOW ha annunciato l’aggiunta di cinque nuovi titoli questa settimana ... è un servizio di cloud gaming in abbonamento offerto da nvidia, ...

NVIDIA: disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready per Ghost of Tsushima: Director's Cut - nvidia: disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready per Ghost of Tsushima: Director's Cut - Da ora sono disponibili i driver 522.44 per le schede grafiche nvidia, realizzati per ottimizzare le performance di Ghost of Tsushima e Homeworld 3.

Nintendo Switch 2 si farà: ecco la notizia ufficiale - Nintendo Switch 2 si farà: ecco la notizia ufficiale - Nintendo conferma l'arrivo della nuova Switch 2: la console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale in corso ...