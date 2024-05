Maradona verso il record negativo col Bologna Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) La crisi del Napoli in questa stagione ha toccato forse davvero il fondo. Se i tifosi hanno accompagnato la squadra sostenendola per tutto il corso della stagione, qualcosa ora sta decisamente cambiando. Lo scrive il Corriere dello Sport che, numeri alla mano, considera la disaffezione dei tifosi per la squadra. Domani contro ilinfatti ilnon registrerà il sold out, anzi, potrebbe essere ildella stagione in fatto di presenze allo stadio per il Napoli. “L’anello superiore delle due Curve non ancora del tutto pieno alla vigilia della partita è un indizio. Il vento è cambiato da qualche giorno. La gara contro la Roma è stata l’ultima in cui la città, nonostante l’annata deludente, ha deciso di scortare il Napoli. Per le ultime due alpotrebbe non essere più ...