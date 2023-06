Ultime Notizie Roma del 08-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e Stati Uniti Gran Bretagna sono interessati a continuare il conflitto in Ucraina lo ha detto Nikolai patrushev segretario del consiglio di sicurezza Russo II Ria novosti in vista dell’incontro tra il presidente americano Joe biden è il primo ministro britannico Ricci su una che nello studio Ovale tu carina secondo patrusce verrà pronta a fare la pace con la Russia ha fatto le sue proposte la Federazione Russa le ha trovate in principio Ma sotto la pressione degli Stati Uniti Kiev avrebbe ceduto la guerra anche leader dell’Ucraina erano pronti a concludere un trattato di pace hanno presentato proposte scritte la Russia che abbiamo provato in linea di principio ha detto patrociello dopo l’incontro dei segretari dei consigli di dei paesi della C SpA presente di ...