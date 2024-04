Israele a Egitto | Accordo a breve o operazione a Rafah

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Questo è l’ultimo momento utile per unper arrivare a una tregua a Gaza, perché in alternativadarà il via alla suadi terra a. Sarebbe questo – secondo l’emittente Channel 12, che cita una fonte israeliana – il messaggio trasmesso con chiarezza daagli interlocutori egiziani – e per il loro tramite al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar – durante i colloqui tra i negoziatori inviati dal premier Benjamin Netanyahu e una delegazione di mediatori egiziani in visita nel Paese come riferisce il Times of Israel. La fonte afferma chenon è disposto a lasciare che Sinwar trascini i negoziati. Si tratta dell’alternativa tra “unnel prossimo futuro, e”. Le fonti confermano che ...

