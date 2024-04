Serena Bortone - martire sulla copertina di Vanity Fair | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roberto Gervaso diceva che «il vittimismo è un modo di sbarcar il lunario col piagnisteo». Impossibile dargli torto, in questi giorni ne abbiamo la prova del nove. Antonio Scurati, dopo lo stop dal programma di, come premio, domenica prossima, sarà accolto in pompa magna da Fabio Fazio su Nove (che fa il doppio degli ascolti di Che sarà su Raitre);, la giornalista che ha sollevato il caso, conquista ladigitale die una lunga intervista per parlare di antifascismo ma soprattutto del suo nuovo libro A te vicino così dolce che prima del fattaccio non è che si filassero molto. Non se la passano malissimo le “vittime” dell'incresciosa vicenda dell'ospitata bloccata dalla Rai. Anzi, ci stanno guadanando un po' tutti. ...