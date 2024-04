The Social Network - Aaron Sorkin su un possibile sequel | Parlerà dell’assalto al Campidoglio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 aprile 2024)starebbe scrivendo un potenzialedi The, incentrato sull’attacco aldel 6 gennaio 2021 da parte di un manipolo di sostenitori trumpiani; il progetto, al momento ancora in fase di scrittura, e che quindi potrebbe subire molti rimaneggiamenti, descriverebbe l’impatto di Facebook sulla realtà sociopolitica odierna. Interrogato sul suo progetto, però,, non ha voluto sbottonarsi; fonti vicine allo sceneggiatore confermano peraltro come al momento nessuno studio si sia ancora fatto avanti per opzionare il copione: “Quello che è successo il 6 gennaio 2021 è colpa di Facebook. In che senso? Beh, dovrete andare al cinema per scoprirlo. Per ora sappiate che ci sto scrivendo qualcosa. Un film? Sì, può darsi.” Secondo ...