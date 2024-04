Il Gusto della Nebbia – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 aprile 2024) IlVia Privata Nino Bonnet, 11 – 20154Tel. 351/9866676 Sito Internet: www.il.eatbu.com Tipologia: cinese Prezzi: menù degustazione 35€; antipasti 5/9€, noodle 15/19€, riso 16€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Passo in avanti per questo locale che propone la cucina tipica di ChongQing, città da cui proviene il cuoco Lampo Wu, abbinando tradizione e innovazione in maniera sobria ed elegante. Il menù offre alcuni piatti alla carta (in un numero più contenuto di quello che tradizionalmente è possibile trovare in altri ristoranti cinesi) e un piccolo percorso degustazione al prezzo di 35€. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato i noodles con pepe colorato saltato e fagioli neri asciutti, un piatto decisamente saporito che, ...