Terra Amara replica in streaming puntata serale del 26 aprile 2024 | Video Mediaset

(Di venerdì 26 aprile 2024) Triplo appuntamentooggi, venerdì 26con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 645, 646 e 647 trasmessi da Canale 5 in. Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak. Non avendo più nessuno che lavora nei suoi terreni, Colak è in difficoltà. Fikret riesce a rintracciare Ali Riza, l’uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità. Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola.