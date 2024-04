(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Questo è l'ultimo momento utile per unper arrivare a una tregua a Gaza, perché in alternativadarà il via alla suadi terra a. Sarebbe questo – secondo l'emittente Channel 12, che cita una fonte israeliana – il messaggio trasmesso con chiarezza daagli interlocutori egiziani –

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos) - Antony Blinken dovrebbe andare in Israele martedì . Lo ha riferito l'emittente israeliana Kan, aggiungendo che il segretario di Stato americano dovrebbe discutere dell'imminente operazione dell'Idf a Rafah e delle trattative per sospendere i combattimenti e liberare ... Continua a leggere>>

Tel Aviv non vuole accettare che i negoziati vengano trascinati troppo Questo è l'ultimo momento utile per un accordo per arrivare a una tregua a Gaza, perché in alternativa Israele darà il via alla sua operazione di terra a Rafah. Sarebbe questo - secondo l'emittente Channel 12, che cita una ... Continua a leggere>>

israele a Egitto: "accordo a breve o operazione a Rafah" - Questo è l'ultimo momento utile per un accordo per arrivare a una tregua a Gaza, perché in alternativa israele darà il via alla sua operazione di terra a Rafah. Sarebbe questo - secondo l'emittente Ch ...

Continua a leggere>>

Guerra in Medio Oriente, israele avverte: “Intesa sui rapiti o entriamo a Rafah” - «È l'ultima opportunità prima dell'operazione militare a Rafah». israele mette in guardia Hamas che non tollererà altre perdite di tempo sulla pelle degli ostaggi: o si arriva a «un accordo nel prossi ...

Continua a leggere>>

Sono rimasti vivi solo 33 ostaggi: “Dateceli o entriamo a Rafah” - “Èl’ultima opportunità prima dell’operazione militare a Rafah”. israele mette in guardia Hamas, non tollererà altre perdite di tempo sulla pelle degli ostaggi: o si arriva a “un accordo nel prossimo f ...

Continua a leggere>>