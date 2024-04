Lazio - Tudor | Non rinuncerei a niente di questo mese Zaccagni? Solo dalla panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma 26 aprile 2024 - Viglia di campionato in casa, dopo aver digerito la cocente eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, i biancocelesti ospitano il Verona e proveranno a cogliere al volo la chance di rilancio contro gli scaligeri. Una sfida per accorciare le distanze sul quinto posto e mettere un po' di pepe a Roma e Atalanta nella corsa a uno spot nella prossima Champions League. A presentare questa sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A è statoin conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico croato dei biancocelesti. Come ha recuperato la squadrasfida con la Juve a livello fisico e mentale? "Vediamo oggi, abbiamo fatto due giorni di scarico. Abbiamo unallenamento per preparare una gara super importante, chiude un ciclo di tante gare in pochi giorni. La ...