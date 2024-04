Luciano Canfora adesso esagera | l' Unità d' Italia è a rischio - l' ultima sparata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024)non poteva lasciarsi scappare l'occasione. Il filologo e storico pugliese, animatore della piazza barese a sostegno del sindaco Antonio Decaro e rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è reso protagonista di una “conversazione antifascista” nel capoluogo pugliese nella quale si è unito al coro di chi, nel giorno dell'anniversario della Liberazione, vede l'sull'orlo del baratro per colpa del governo di centrodestra. Primo pericolo: l'nazionale a. «È messa in discussione da una delle forze politiche che ci governano e che puntano a frantumare quanto conquistato nel 1861». Non solo: a detta del professore emerito dell'università di Bari, un altro elemento di instabilità è dato dal fatto che «l'arco ...