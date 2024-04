Arnautovic ‘fa’ Inzaghi | indizio di formazione per Inter-Torino!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024)è uno dei giocatori che potrebbero entrare indomenica per. Ma l’attaccante austriaco dà un altro, che riguarda un suo compagno. IL SALUTO – Markoquesta sera ha partecipato alla diretta Instagram di Hakan Calhanoglu. L’attaccante si è divertito, per alcuni minuti, assieme a qualche suo compagno di squadra. Fra questi c’è anche Kristjan Asllani, con cui ha più volte ridacchiato. In vista diha dato appuntamento ai tifosi che seguivano la diretta: «Domenica piove, ma non ciessa. Anche se c’è la neve noi andiamo forte: vi voglio tutti in Duomo a cantare la canzone Iali Iali Iali!»rivela un nome da titolare ...