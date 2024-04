Juventus-Inter Women 0-2 - le pagelle | quante top! Premiata Polli 7,5

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Juventus-Inter Women , sfida valevole per la poule scudetto del campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti VANTAGGIO NERAZZURRO – Ottimo primo tempo dell’Inter Women di Rita Guarino, con una gara che ... Continua a leggere>>

Juventus-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la sesta gara di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile. PUNTEGGIO RIBALTATO – Ottima vittoria per l'Inter Women , che si impone sulla Juventus con due gol di scarto. La ...

Roma femminile, scudetto bis davanti alla tv: la Juve perde con l'Inter, le giallorosse esultano - Ma non lo hanno fatto in campo. Determinante è stata la sconfitta della Juventus, in casa contro l'Inter per 2-0. le bianconere, vincitrici per anni, si sono arrese per il secondo anno consecutivo ...

Bis scudetto, la Roma è campione d'Italia - Con la sconfitta della Juventus contro l'Inter le ragazze di mister Alessandro Spugna hanno raggiunto matematicamente la vittoria del tricolore ...

