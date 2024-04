Guerra fantasy e morti veri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Leggo sempre su “Ukrinform” il bilancio deirussi. La media è più di 800al dì! Fosse vero, la Russia dovrebbe aver perso lada tempo. Che ne pensa?Piero Boncoragliovia email Gentile lettore, chiedere a un generale di rivelare il numero dei propriè come chiedere a una suora se va a letto col parroco: non lo dirà mai. Però è fiorente l’hobby di accrescere le perdite del nemico e gli ucraini sono maestri nella “”: a parole hanno fatto morire decine di generali russi, tutti poi resuscitati. I comandi moscoviti pare siano più morigerati. Comunque, quanti sono i probabilisui due fronti? Partiamo dall’affermazione del ministro della Difesa russo Shoigu: in due anni i soldati ucrainisarebbero “quasi mezzo ...