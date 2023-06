Nocera Inferiore | 38enne arrestato per furto aggravato e violenza

La misura cautelare è stata emessa dal Gip disu richiesta della Procura. Lo scippo I fatti risalirebbero allo scorso 6 maggio, quando i due ragazzi si sarebbero impossessati di una ...Per la festività di Sant'Antonio di Padova, il Convento di Sant'Antonio diin sinergia con la Provincia di Salerno, nell'arco dei tre giorni di festeggiamenti, ha aperto al pubblico in maniera del tutto straordinaria il Museo Archeologico Provinciale dell'...La Commissione Monitoraggio Bandi dell'Ordine degli ingegneri di Salerno ha chiesto al comune dila rettifica della determinazione relativa alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria connessi alla realizzazione degli alloggi ERS di via San Prisco viziata ...

Nocera Inferiore, ha scassinato e derubato diversi negozi: arrestato ilmattino.it

La misura si è resa necessaria per il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede ...Era diventato l'incubo dei commercianti a Nocera Inferiore: nella giornata odierna i carabinieri e poliziotti hanno arrestato un ladro seriale ...