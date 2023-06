Italia-Uzbekistan | P Chigi | siglato partenariato strategico | da difesa a turismo

... (1) Interazione Politica Istituzione di un Dialogo Strategico, che si terrà almeno una volta ogni due anni ine in, a rotazione, con la partecipazione dei rappresentanti delle ...Roma 08 giu - L'e l'hanno firmato una dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni di partenariato strategico. Il documento e' stato siglato nell'ambito della visita ufficiale in ...Roma, 8 giu. " Siglato un partenariato strategico tra, risultato della visita che ha visto oggi a Palazzo Chigi, dopo oltre 20 anni di assenza di un leader uzbeko a Roma, il Presidente Shavkat Mirziyoyev a Palazzo Chigi da Giorgia ...

Il Ministro Crosetto all'arrivo in Italia del Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Mirziyoyev Ministero della Difesa

Italy and Uzbekistan on Thursday established a strategic partnership "in order to deepen and expand cooperation between the two countries and related civil societies, both bilaterally and multilateral ...Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Siglato un partenariato strategico tra Italia e Uzbekistan, risultato della visita che ha visto oggi a Palazzo Chigi, dopo oltre 20 anni di assenza di un leader uzbeko a ...