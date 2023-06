Incendi in Canada | fumo e cenere soffocano New York

La citta' di New York sta soffocando. A causa dei devastantiin, il fumo e la cenere si sono abbattuti sulla Grande Mela e sulla parte orientale degli Stati Uniti. La situazione non dovrebbe migliorare fino a martedi'. E' la previsione del Us ...Già dallo scorso mese il fumo degliinaveva iniziato a creare problemi a Sud negli Stati Uniti. Attualmente ci sono centinaia di. Dalle province occidentali alla Nuova Scozia ...E' allerta inquinamento anche a Washington, dove le autorità hanno decretato che il livello di pericolosità dell'aria è viola, ovvero il massimo, a causa degliin. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare la ...

Incendi in Canada, fumo e cenere avvolgono New York: in città tornano le mascherine TGCOM

La FIA afferma che non vi è alcun pericolo che il Gran Premio del Canada venga cancellato a causa degli incendi.