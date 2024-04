Troppi infortuni - il calciatore Fumu Tamuzo tira in ballo i vaccini | azione legale contro BioNTech e Pfizer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Prima una serie dial ginocchio. Poi quello al tendine d’Achile. Alla fine François-Xavierha detto basta e si è rito a soli 29 anni. E adesso, pur evitando l’etichetta di no-vax o complottista, ilvuole capire se esistono legami tra i problemi fisici e le vaccinazioni anti-covid, quelle che il giocatore ha regolarmente completato tra il 2021 (prime due dosi) e il marzo 2022 (terza dose). Secondo Le Parisien, che cita France Bleu Mayenne, l’atleta avrebbe deciso di portare in tribunale i giganti farmaceutici. “Vorrei capire – spiega– perché il mio corpo ha smesso di funzionare normalmente: non posso più camminare a lungo, il jogging mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per ...