Serie A | Juventus-Milan - in quota fiducia ai bianconeri Roma a Napol - il blitz paga

Di seguito le designazioni arbitrali per la 34esima giornata di Serie A, in programma fra venerdì e lunedì: a Maria Sole Ferrieri Caputi è...

Pioli, Milan: «L’Inter da 4 anni è la più forte, ma ha vinto solo 2 scudetti» - L’allenatore parla alla vigilia della trasferta con la Juventus: «Abbiamo dato tutto mentalmente ma non sempre siamo riusciti» ...

serie A: juventus-milan, in quota fiducia ai bianconeri. Roma a Napoli, il blitz paga - Raggiunta la finale di Coppa Italia, la Juventus vuole blindare il discorso Champions e insidiare il secondo posto del Milan. E` proprio la sfida con i rossoneri.

serie A: il Milan per mettersi alle spalle il momento no, ma comanda la Juventus. Napoli, riscatto contro la Roma - Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la Roma in Europa League e lunedì in campionato contro l`Inter, hanno reso molto amaro il finale di stagione del Milan.

