MS-DOS 4 0 diventa open source Microsoft autorizza anche fork del sistema operativo

A margine di Fiera Didacta Italia, Giuseppe Canizzo , responsabile Area Scuola Microsoft, ha sottolineato l'impegno di Microsoft Education nel supportare il mondo della scuola italiana. L'articolo Canizzo (Microsoft) : “Per studenti e docenti soluzioni utili non solo per la didattica , ma anche per ... Continua a leggere>>

Utenti Amazon Prime: torna a 148€ il mini PC con CPU Intel 16GB/512GB! Per tutti quello da 379€ con AMD Ryzen 7 5700U e 32GB RAM! - Quasi ce ne dimenticavamo: trovate installato anche microsoft Windows 11 Pro! A livello di porte possiamo solo lamentare l'assenza di una USB-C, ma come in tutti i mini PC non sono certo le ...

Continua a leggere>>

Borsa Usa, futures in rialzo spinti da risultati Alphabet, microsoft - Alphabet balza dell'11,6% nelle contrattazioni premarket dopo che la società madre di Google ha annunciato la distribuzione di un dividendo per la prima volta in assoluto, un buyback per 70 miliardi ...

Continua a leggere>>

microsoft risultati finanziari Q3 2024: gaming +51% grazie ad Activision Blizzard - microsoft ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, ancora una volta decisamente positivi. Grazie a 61,9 miliardi di dollari di entrate, l'azienda ha registrato ...

Continua a leggere>>