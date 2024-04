Serie A | il Milan per mettersi alle spalle il momento no - ma comanda la Juventus Napol - riscatto contro la Roma

Dove nasce l'interpretazione sbagliata sui 'cambi' effettuati dai giallorossi? Secondo l'articolo 30 gli allenatori non sono obbligati a riprendere l'in contro con gli stessi 11 giocatori che erano in campo prima della sospensione ma la libertà di cui godono ha dei limiti.Continua a leggere Continua a leggere>>

Calzona, con la roma mi aspetto reazione di orgoglio - (ANSA) - NAPOLI, 26 APR - 'Spero e mi auguro che con la roma venga fuori l'orgoglio perché giochiamo contro una squadra che è in un'ottima ...

Napoli, ritiro prolungato in caso di sconfitta contro la roma - Parte da Caserta l'assalto del Napoli alla roma. La squadra azzurra andrà in ritiro da questa sera nella provincia campana poiché in città non ci sono alberghi disponibili vista...

Serie A: il Milan per mettersi alle spalle il momento no, ma comanda la Juventus. Napoli, riscatto contro la roma - Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la roma in Europa League e lunedì in campionato contro l`Inter, hanno reso molto amaro il finale di stagione del Milan.

