Calzona - con la Roma mi aspetto reazione di orgoglio | Il ritiro non è punitivo

"Spero e mi auguro che con la Roma venga fuori l'orgoglio perché giochiamo contro una squadra che è in un'ottima condizione. Mi aspetto una grande partita sotto l'aspetto delle motivazioni e dell'orgoglio da parte della nostra squadra". Francesco Calzona torna a parlare nell'antivigilia della sfida con la Roma e chiarisce di attendersi un riscatto degli azzurri dopo le deludenti prestazioni delle ultime settimane. "Finora – spiega il tecnico – abbiamo creato tantissimo ma anche difeso male. A Empoli abbiamo mostrato anche qualche problema offensivo e questo mi ha preoccupato. I ragazzi erano molto abbattuti e a inizio settimana, c'era scoramento. Ma abbiamo il dovere di lavorare sul campo e di migliorare questi aspetti per finire il campionato".

