David Donatello Speciale a Mollica

(Di venerdì 26 aprile 2024) 13.54 Vincenzo,giornalista,scrittore, autore e conduttore radiotelevisvo riceverà ilalla 69esima edizione dei Premidi. Il premio sarà assegnato il 3 maggio durante la cerimonia in diretta su Rai1 "Da oltre quarant'anni,racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza,il mondo dello spettacolo in Italia - ha dichiarato Piera Detassis, presidente e direttrice artistica Accademia Cinema Italiano-Il suo stile unico,l'empatia,la sua arte dell'intervista sono un esempio" per i giornalisti.