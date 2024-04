Napoli in ritiro - Calzona svela il motivo | la spiegazione sorprende tutti!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Da stasera ilsarà infino alla partita di domenica contro la Roma:ha espresso un parere sulla decisione in conferenza Alla fine De Laurentiis ha optato per un drastico provvedimento. In vista della prossima sfida contro la Roma al Maradona ilstarà per due giorni in. Il luogo scelto dal presidente è un hotel di Caserta. La gara di domenica sarà cruciale anche sotto questo punto di vista poiché, qualora non dovesse esserci una concreta risposta da parte della squadra, ilsarà prolungato fino alla trasferta di Udine. In questo caso però la partenza per il Friuli verrebbe anticipata al sabato.infino a domenica:spiega ilDurante la conferenza ...