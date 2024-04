Emessi due provvedimenti di ‘Daspo’ dal Questore di Benevento

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldella Provincia diha emesso un divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (d.a.spo.) nei confronti di un 45enne ultras brindisino. I fatti risalgono all’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro “girone C”– Brindisi disputato il 04.02.2024 presso lo stadio Ciro Vigorito. Durante la partita, attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza dell’impianto sportivo, veniva individuato un tifoso brindisino resosi responsabile del lancio di una torcia pirotecnica nell’area adiacente al rettangolo di gioco dall’anello superiore della curva nord, riservato ai supporter ospiti. Da ulteriori accertamenti effettuati si appurava che l’uomo era già stato colpito più volte dalla stessa misura interdittiva emessa, nel 2011 e ...

Frosinone-Salernitana, trasferta aperta agli ospiti non residenti a Salerno e provincia - StampaTanto tuonò… che piovve. Dopo aver rinviato il provvedimento al Casms, è arrivata la disposizione, firmata solo in tarda mattinata anche dal questore di Frosinone, le Autorità competenti in mate ...

Continua a leggere>>

Inneggia alla criminalità: questore di Salerno annulla concerto neomelodico a Teggiano - StampaCi sarebbero motivi di ordine pubblico dietro la decisione del questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, di annullare il concerto del cantante neomelodico siciliano Daniele De Martino in progra ...

Continua a leggere>>

benevento, dopo il blitz anti-usura via agli interrogatori - Dopo il blitz anti-usura con quattro indagati, una ventina di presunte vittime e ventiquattro perquisizioni, ieri hanno avuto inizio (termineranno nelle prossime ore) gli interrogatori di coloro che,.

Continua a leggere>>