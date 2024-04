Bologna Zirkzee | un altro club sull’attaccante olandese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilsi aspetta un’asta nella prossima sessione di calciomercato per Joshua: oltre a Milan e Inter, un’altra big su di lui In estate si prospetta una vera e propria asta per accaparrarsi l’attaccante delJoshua, principale obiettivo del Milan per questa estate. Secondo quanto riportato da TMW, oltre all’interesse di Milan ed Inter, nelle ultime settimane